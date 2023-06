Marc-Andre ter Stegen: Wird Barça schwach? Saudis schnüren krasses Gesamtpaket

Saudi-Arabien will in seiner Fußballliga sämtliche Superstars vereinen. Einige haben schon angebissen, viele weitere sollen noch folgen – unter anderem Marc-Andre ter Stegen lockt das Emirat mit einem lukrativen Gehalt.

Marc-Andre ter Stegen hat eine grandiose Saison hinter sich gebracht, in der er fast eine historische Bestmarke brach. Starke 26-mal hielt er seine Weste für den FC Barcelona blütenweiß, mit 26 Gegentoren in 38 Ligaspielen wurde der Gladbacher mit der Zamora-Trophäe als Torwart mit den wenigsten Gegentreffern in LaLiga ausgezeichnet.

Das sind Werte, die ihm nach einer schwächeren Vorsaison wieder in die absolute Weltspitze katapultieren – und auch die saudischen Einkaufslisten. Nach Informationen von Futbol Total bietet ein nicht genannter Verein aus Saudi-Arabien Barça für ter Stegen 80 Millionen Euro Ablöse.

Dem nicht genug, könnte sich der Ballfänger in Zukunft fürstlich entlohnen lassen. Stolze 25 Millionen Euro netto könnte ter Stegen demnach im Wechselfall auf seiner Lohnabrechnung stehen haben. Aus dem Nahen Osten liege ein Vertrag über die kommenden drei Jahre vor.