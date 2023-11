Florian Wirtz und Barça: Eine gegenseitige Liebesgeschichte mit Happy End?

Bereits im April 2022 bestätigte Wirtz in einem Interview mit dem deutschen Fernsehsender Sky, dass der FC Barcelona sein Lieblingsverein ist: "Ich wollte immer der Beste sein, als Kind habe ich davon geträumt, für Barça zu spielen, und das hat sich nicht geändert", gestand der Leverkusener und fügte damals vielsagend hinzu, dass er "noch warten kann".

Somit lecken sich auch wieder zahlreiche Topklubs die Finger und könnten bereits im kommenden Sommer bei der Werkself vorstellig werden. Der 20-Jährige wurde unter anderem bereits mehrfach mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, zuletzt vor gerade einmal wenigen Wochen.

Nach seiner Kreuzbandverletzung im Frühjahr 2022 spielt Florian Wirtz inzwischen wieder, als wäre er nie weg gewesen. Der offensive Mittelfeldspieler ist eines der Herzstücke im System von Bayer Leverkusen und hat in 13 Pflichtspielen bereits 13 Scorerpunkte gesammelt.

Der Edeltechniker hatte unter anderem Poster von Lionel Messi, Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang im Zimmer hängen und pries den Argentinier als seinen Lieblingsspieler an: "Mein erstes Trikot war das von Messi mit Argentinien. Als ich klein war, war er der beste Spieler, niemand konnte so spielen wie er."

Florian Wirtz hat bereits den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft - Foto: Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com

Wirtz kann sich dabei seinen Verein nahezu beliebig aussuchen. Abgesehen vom FC Barcelona sind auch zahlreiche Klubs aus der Premier League, unter anderem Manchester City, sowie Real Madrid und Bayern München am deutschen Nationalspieler interessiert.

Wie viel Wartezeit nimmt Wirtz für Barça in Kauf?

Wenngleich die Katalanen durch die emotionale Komponente im Werben um den Zauberfuß einen Vorsprung haben, verfügen sie dennoch nicht über einen Freifahrtschein. Für unter 100 Millionen Euro wird Leverkusen seinen Spieler nicht abgeben wollen.

Der FC Barcelona war zwar trotz eines finanziellen Scherbenhaufens in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit kreativen Tricksereien in der Lage, zahlreiche Weltklassespieler an die Mittelmeermetropole zu locken, für die Umsetzung eines dreistelligen Millionen-Transfers im kommenden Sommer fehlt einem dann aktuell aber doch die Fantasie. Das haben die Verantwortlichen der Blaugrana dem Vernehmen nach auch schon dem Umfeld von Wirtz mitgeteilt.

Derweil gibt es genug andere Vereine, die wohl blind bereit wären, die 100 Millionen Euro Schallmauer für das Mega-Talent zu durchbrechen. Laut diversen Medien wird Florian Wirtz jedenfalls nicht auf Teufel komm raus auf den FC Barcelona "warten", sondern wäre auch bereit, einen anderen Karriereweg einzuschlagen.

