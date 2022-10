WM im Blick: Dani Alves trainiert bei Barça mit

Für Dani Alves (39) und seinen neuen Verein Pumas ist die Saison in der mexikanischen LigaMX beendet. Der Rechtsverteidiger will aber keine Pause einlegen und sich für die Weltmeisterschaft 2022 fit halten. Das tut er beim FC Barcelona.

Die Jungstars des FC Barcelona könnten im Training womöglich von der Erfahrung Alves' profitieren. In der dritten Liga belegen die Katalanen nach neun Spieltagen mit nur elf Punkten den 14. Tabellenplatz. Die letzten vier Partien wurden allesamt verloren.

Dani Alves trainiert in der Zweitvertretung des FC Barcelona mit, die seit diesem Jahr wieder unter dem Namen Barça Atletic firmiert. Laut der Fachzeitung Sport holte sich Alves bei Joan Laporta die Erlaubnis für die Teilnahme am Training ein.

Alves spielte von 2008 bis 2016 für die Profis des FC Barcelona, war auf der rechten Seite gesetzt. Anfang 2022 kehrte er für ein halbes Jahr zurück an seine alte Wirkungsstätte. Insgesamt absolvierte der brasilianische Nationalspieler für Barça 408 Pflichtspiele.

Dani Alves will zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Im vergangenen Sommer heuerte der Altmeister in Mexiko bei UNAM Pumas an und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Der 39-Jährige will unbedingt den Sprung auf den WM-Zug schaffen.

Zuletzt stand er Anfang Juni 2022 bei einem Freundschaftsspiel gegen Südkorea (5:1 für die Selecao) für sein Heimatland auf dem Rasen, führte die Mannschaft als Kapitän an.

Tite machte Dani Alves unlängst Hoffnung auf eine Teilnahme an den Titelkämpfen in Katar. "Er ist einer unserer Anführer, er hat Geschichte geschrieben", sagte der Nationaltrainer gegenüber TNT Sports. "Wir verfolgen ihn, er steht auf unserer Liste."