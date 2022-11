WM-Traum: Pedri hofft auf Endspiel gegen Messi

Pedri will mit der spanischen Nationalmannschaft ins Endspiel der WM - Foto: / Getty Images

Pedri (19) strebt mit der spanischen Nationalmannschaft den Titel bei der WM in Katar an. Sollte die Seleccion leer ausgehen, hofft der Mittelfeldvirtuose des FC Barcelona, dass sein ehemaliger Mannschaftskollege Lionel Messi mit den Argentiniern das Turnier gewinnt.

"Hoffentlich gewinnen wir, aber wenn Spanien nicht gewinnt, soll er mit Argentinien den Titel holen", sagte der spanische Nationalspieler über seinen ehemaligen Weggefährten. Messi habe mit der Albiceleste eine "spektakuläre Mannschaft" und "hätte den WM-Titel verdient".

Messi scheiterte mit den Südamerikanern 2014 im Endspiel an Deutschland, vier Jahre später war für Argentinien bereits im Achtelfinale Schluss. Gegen den späteren Titelträger Frankreich zogen Messi und Co. mit 3:4 den Kürzeren.

Für Spanien war in Russland ebenfalls in der ersten KO Runde Schluss. Gegen die Gastgeber verloren die Iberer nach Elfmeterschießen. Diese Schmach will die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique (52) nun wiedergutmachen.

"Wir haben bei der Europameisterschaft gesehen, dass wir sehr weit gekommen sind, weil wir ein tolles Team waren", blickt Pedri auf das EM-Halbfinale zurück. Er selbst sehe sich nicht als Star des Teams. "Die Mannschaft wiegt viel mehr als ein einzelner Spieler", stellt Pedri klar.