Wunschspieler trifft mit diesen Aussagen mitten ins Barça-Herz

Die immer wieder angestellten Mutmaßungen um seine Person tangieren den Starspieler von Real Sociedad aber nicht. "Gerüchte, Gerüchte, weil ich meinem Agenten gesagt habe, dass ich nichts hören will – und im Winter noch weniger", erklärt Zubimendi der Sport. "Es wäre unlogisch, Real zu verlassen, während wir eine gute Saison spielen. Hier bin ich sehr glücklich."

Erst zum zweiten Mal überhaupt ist Martin Zubimendi Teil der spanischen Nationalmannschaft. Eine Auszeichnung und Wertschätzung für die starke Entwicklung, die der 24-Jährige in den letzten Monaten durchlaufen hat. Und die natürlich Begehrlichkeiten bei den ganz Großen der Branche weckt.

Martin Zubimendi deutet an, nicht unbedingt wechseln zu wollen - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Wie in Spanien Usus, verfügt Zubimendi über eine Ausstiegsmöglichkeit. Der Passus liegt bei 60 Millionen Euro. "Abgesehen von der Ausstiegsklausel spielt die Klausel keine Rolle, wenn jemand bei einem Verein bleiben möchte", lässt Zubimendi durchblicken, dass ein Sommerwechsel für in nicht unbedingt ein Thema ist. "Ich denke, es ist eine ausgewogene Klausel mit allen Aspekten, die dem Vertrag entsprechen. Mehr ist es nicht."

Dass sich Barça grundsätzlich mit seiner Person beschäftigt, daraus macht Zubimendi wiederum keinen Hehl, ehrt ihn. Das Leute wie Xavi Hernandez über ihn sprechen, sei ein Grund zur Freude. "Darüber hinaus wäre es unlogisch, nicht an etwas anderes zu denken als an Real Sociedad", lässt sich Zubimendi für das kommende Transferfenster am Ende trotzdem ein Fenster offen.

Verwendete Quellen: Sport