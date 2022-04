"Würde lieber bei Barça bleiben": Luuk de Jong prüft dennoch andere Optionen

Luuk de Jong hat am Wochenende mal wieder unter Beweis gestellt, dass er für den FC Barcelona enorm wichtig sein kann. Dennoch steht seine Zukunft im Camp Nou auf der Kippe. Im Sommer will der Stürmer abwägen.

De Jong wechselte im vorigen Sommer auf Leihbasis inklusive Kaufoption vom FC Sevilla nach Katalonien. Aus dem Schatten der großen Stars konnte der Niederländer nicht heraustreten, war aber immer da, wenn er gebraucht wurde. Im Auswärtsspiel gegen UD Levante am vergangenen Wochenende traf de Jong in letzter Minute zum 3:2-Sieg.

Der 31-Jährige erzielte in Valencia sein siebtes Saisontor, vier davon waren spielentscheidend – und alle per Kopf. Bei seinem ersten Tor für Barça rettete er seiner Mannschaft auf Mallorca einen Punkt (1:1), eine Woche später folgte sein Treffer beim 1:1 in Granada. Außerdem verhinderte de Jong eine Niederlage im Stadtderby gegen Espanyol (2:2).