Wüste oder USA? Sergio Busquets hat Entscheidung wohl getroffen

"Der Moment ist gekommen, bekannt zu geben, dass dies meine letzte Saison in Barcelona ist". Mit diesen Worten enthüllte der Welt- und Europameister am Mittwoch seinen bevorstehenden Abschied aus Barcelona.

Der italienische Transferexperte berichtet, dass sich Busquets und Vertreter eines saudiarabischen Klubs in weit fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Ein Wechsel in die Wüste sei wahrscheinlicher als eine Anstellung in den USA.

Al Hilal soll den dreifachen Champions-League-Sieger mit einer finanziell deutlich attraktiveren Offerte als die Amerikaner locken. Wer das Rennen macht, ist offiziell noch nicht geklärt. Fakt ist: Busquets verlässt den FC Barcelona nach 18 Vereinszugehörigkeit Jahren als lebende Legende.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano