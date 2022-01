FC Barcelona : Wütender Neto drängt auf Barça-Abschied

Dass er beim FC Barcelona nur in den seltensten Fällen aus dem Schatten von Marc-Andre ter Stegen heraustreten wird, war Neto bei seiner Wechselzusage bekannt. Nach zweieinhalb Jahren als Bankdrücker hat der 32-Jährige davon aber die Nase voll.

Laut der Sport hat Neto die Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt, dass er den Verein noch bis Ende Januar verlassen möchte. Der Torhüter soll wütend auf Trainer Xavi Hernandez sein, weil dieser ter Stegen im letzten Pokalspiel in Bilbao eingesetzt hatte, obwohl vereinbart wurde, dass Neto in solchen Fällen zwischen den Pfosten steht.