Xavi: "Barça wird alles dafür tun, dass Messi kommt"

Xavi will Lionel Messi in seiner Mannschaft haben - Foto: / Getty Images

Barça kann dem verlorenen Sohn nicht ansatzweise so viel Geld bieten. Das weiß auch Xavi, der auf andere Argumente setzt. "Ich habe eine freundschaftliche Beziehung zu Leo", so der 43-Jährige. "Wir gratulieren uns gegenseitig. Er schaut immer auf Barça, und ich schaue auf Argentinien und PSG."

Xavi sicher: Messi würde Barça weiterhelfen

Messis Extraklasse ist unbestritten. Doch auch am Weltmeister nagt der Zahn der Zeit. In wenigen Wochen wird er 36. Xavi glaubt dennoch, dass der Altmeister Barcelona sportlich weiterhelfen könnte: "Er würde uns helfen. Da habe ich keinerlei Zweifel."

Auch der Verein würde von Messis Comeback in blaugrana profitieren. "Auf institutioneller Ebene gibt es keinen Zweifel, und er würde uns sogar finanziell helfen", verweist Xavi auf das Marketingpotenzial von La Pulga.

Kooperiert Barça mit Inter Miami?

Die Strahlkraft von Messi wollen sich nicht nur Al Hilal und Barça zunutze machen, auch Inter Miami buhlt um den Superstar. Laut L'Equipe könnten die US-Amerikaner sogar mit Barça kooperieren.

Inter Miami könnte Messi demnach bereits jetzt verpflichten und ihn in der Folge an Barça verleihen. Nach sechs bis 18 Monaten in Katalonien könnte der Barça-Rekordtorschütze dann in der Major League Soccer seine Karriere ausklingen lassen.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo