Xavi bestätigt Vertragsverlängerung beim FC Barcelona

Xavi Hernandez will mehr. Vor allem international strebt der Welt- und Europameister nach Ruhm. In den vergangenen beiden Jahren waren die Blaugrana jeweils in der Gruppenphase der Champions League gescheitert.

Xavi trat seinen Dienst als Barça-Trainer im November 2021 als Nachfolger von Ronald Koeman an. Seitdem betreute er die Blaugrana in 96 Partien, holte im Schnitt 2,07 Punkte pro Spiel. Im Januar 2023 führte die Spielerlegende der Katalanen den Verein zum Gewinn der Supercopa de Espana. Wenige Monate später feierte Barça den Gewinn der Spanischen Meisterschaft.

"Wir kamen in einer schwierigen Zeit an, in einer ungünstigen Situation", blickt Xavi auf die schwierigen Anfangsmonate zurück, als Barça finanziell ums Überleben kämpfte und in der Primera Division nicht auf einem Europapokalplatz stand.

"Wenn man sieht, was wir jetzt erreicht haben, haben wir in allen Bereichen sehr gut gearbeitet", lobt Xavi. Präsident Joan Laporta, das sportliche Management und die Angestellten hätten hervorragende Arbeit geleistet. "Wir sind aber immer noch dabei, das Ruder rumzureißen."