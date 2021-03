FC Barcelona : Xavi eingeholt, Cristiano übertroffen! Lionel Messi stellt zwei Rekorde auf

Der sechsfache Weltfußballer hat nun in 13 Spielzeiten in Folge jeweils mindestens 20 Liga-Tore erzielt. Damit lässt Messi seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo wieder hinter sich. CR7 hatte jüngst seinen 20. Saisontreffer erzielt und damit in 12 Saisons in Folge mindestens 20-mal getroffen.

Barcelona rückt an Atletico ran

Neben den individuellen Rekorden für Messi gab es für Barcelona am Montag auch die Verkürzung des Rückstands auf Atletico Madrid zu feiern. Der Tabellenführer hatte gegen Getafe gepatzt (0:0), Barça liegt nun nur noch vier Punkte hinter den Colchoneros.