Xavi erklärt Partie gegen Inter Mailand zum Endspiel

Sollte der FC Barcelona am Mittwoch (21 Uhr) sein Heimspiel in der Gruppenphase gegen Inter Mailand verlieren, würden es die Blaugrana zum zweiten Mal in Folge nicht in die K.o.-Phase des Wettbewerbs schaffen. Es droht also ein erneuter peinlicher Rückschlag.

"Es ist ein Finale", weiß Barça-Trainer Xavi Hernandez, dass gegen Inter nur ein Sieg zählt. "Wir müssen positiv sein. Der Druck liegt bei mir. Es ist eine spektakuläre Kulisse, das Camp Nou ist voll. Wenn wir gewinnen, können wir die Dynamik in der Champions-League-Gruppe verändern."

In der vergangenen Woche ging das Hinspiel mit 0:1 verloren, im Anschluss an die Partie wurde vor allen Dingen die Schiedsrichterleistung sehr kritisch beurteilt – und zwar gegen Barça. Der LaLiga-Tabellenführer steht mit drei Punkten auf Platz 3, Inter sammelte bisher sechs Punkte und steht nach drei Spielen auf Rang 2.