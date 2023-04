Xavi fordert von Ez Abde: "Um bei Barça zu sein, muss er jedes Spiel so spielen"

Die Entscheidungsträger verfolgen den Werdegang von Ez Abde in Osasuna sehr aufmerksam. Am Wochenende avancierte der Youngster beim 2:1 gegen Elche mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Zuvor hatte er Anteil daran, dass Osasuna ins Finale der Copa del Rey eingezogen ist.

"Er spielt sehr gut in Osasuna und hat seine Leihe gut genutzt. Im Sommer wird er zurückkehren, wir werden ihn uns ansehen, ihn bewerten und entscheiden, was wir tun werden. Ich denke, er kann in Zukunft ein wichtiger Spieler sein. Wir werden sehen", sagte Barça-Trainer Xavi Hernandez während der Pressekonferenz vor dem Ligaheimspiel gegen Girona (Montag, 21 Uhr).

Ez Abde kommt in Osasuna, an das er bis Saisonende ausgeliehen ist, auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Stammspieler ist er allerdings nicht. Der marokkanische WM-Teilnehmer hat hier und da noch ziemliche Schwankungen in seinem Spiel, was Xavi als Kritikpunkt aufführt – und seinen Schützling damit packen will.