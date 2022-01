FC Barcelona : Xavi froh: Memphis und Ansu Fati kurz vor Rückkehr

Womöglich können beide Superstars am Samstag (18:30 Uhr) in der Primera Division gegen Granada in den Kader zurückkehren. "Sie machen einen sehr guten Eindruck, die Gefühle sind sehr positiv. Wir werden sehen, ob es für Granada reicht", betont der Barça-Coach. "Aber sie sind sehr nah dran, wenn es nicht in Granada so weit sein wird, wird es eben das nächste Spiel sein."