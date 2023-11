Xavi gesteht: "Medien-Kritik belastet die Mannschaft"

Gegen Alaves mühte sich der FC Barcelona nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen zu einem 2:1-Sieg. Xavi Hernandez (43) erklärte auf der anschließenden Pressekonferenz, dass die Mannschaft aufgrund der harten medialen Kritik in den letzten Wochen in der ersten Halbzeit gehemmt gewesen sei.

Auch wenn der Sieg gegen Alaves Balsam für die Seele des FC Barcelona war, lieferten die Akteure auf dem Platz spielerisch nicht gerade ein Feuerwerk ab. Xavi Hernandez stellte derweil lieber die Wichtigkeit der drei Punkte in den Vordergrund und gestand bei der anschließenden Pressekonferenz, dass er seine Spieler in der Halbzeit beruhigen musste.

Xavi plädiert für mehr Gelassenheit

"Es werden Situationen und Szenarien erzeugt, die nicht real sind und dann schadet es, es wird eine Negativität generiert, die nicht gut ist", sagte Xavi mahnend in Richtung Presselandschaft und fügte hinzu, dass dies die Spieler in der ersten Halbzeit belastet hätte. "In der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft befreit", so der Übungsleiter weiter und appellierte zu mehr "Gelassenheit".

Anschließend lobte der 43-Jährige den Charakter des Teams: "Wir sind in einer schlechten Phase, aber in einer schlechten Phase haben wir ein Spiel gewonnen, bei dem wir mit dem Rücken zur Wand standen." Ihn selber belaste die Kritik derweil nicht: "Ich spiele schlussendlich ja nicht, also werde eigentlich nicht nervös."

Nach der Länderspielpause trifft der FC Barcelona am 25. November erst auf Rayo Vallecano und anschließend wenige Tage später in der Champions League auf den FC Porto.

