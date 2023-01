Xavi gibt grünes Licht: Marcos Alonso soll verlängern

Marcos Alonso wechselte am 1. September 2022 vom FC Chelsea zu Barça, unterschrieb einen Einjahresvertrag. Geht es nach Barça-Trainer Xavi Hernandez, dann bleibt der Abwehrallrounder über das Saisonende hinaus im Camp Nou.

Wie die Zeitung Sport berichtet, hat der Trainer des FC Barcelona dem Management zu verstehen gegeben, dass der auslaufende Arbeitsvertrag mit Marcos Alonso verlängert werden soll. Im Februar sollen die Gespräche starten. Marcos Alonso hat nach seinem Wechsel vom FC Chelsea nach Katalonien wettbewerbsübergreifend 18 Partien absolviert.

In der Primera Division kam der 32-Jährige in den vergangenen Wochen überwiegend als Innenverteidiger und nicht auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger zum Einsatz. Weil der Routinier in der Zentrale überzeugende Leistungen abliefert, verzichtet Barça darauf, einen Winter-Neuzugang für die Innenverteidigung unter Vertrag zu nehmen.

Verwendete Quellen: Sport