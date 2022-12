Xavi gibt zu: Diesen Star von Real Madrid hätte ich gerne bei Barça gesehen

Xavi Hernandez legt in einem Interview die Rivalität zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid beiseite. Der Trainer der Blaugrana erwähnt darin, welchen Spieler er von den Blancos einmal gerne im Barça-Trikot zugesehen hätte.

Bei LaLiga Golazos sind 40 Spieler vorgestellt worden, die der Reihe Kings of the World angehören. Bei der neuen digitalen Sammlerplattform werden in diesem Segment unter anderem Spieler wie Luka Modric, Ronaldinho, Iker Casillas, Robert Pires und Ronaldo Nazario aufgezählt.

Erwähnung finden Fußballer, die in der höchsten spanischen Fußballliga sowie bei vergangenen Weltmeisterschaften ihre Spuren hinterlassen haben. Dazu gehört auch James Rodriguez, den Xavi Hernandez, den der Aufzählung ebenfalls zugeschrieben wird, gerne mal beim FC Barcelona spielen gesehen hätte.

Der ehemalige offensive Mittelfeldspieler vom rivalisierenden Real Madrid habe laut Xavi immer "Qualität und Talent gezeigt, um auf dem Spielfeld den Unterschied auszumachen". Dazu verfügt James über einen "herausragenden linken Fußes", mit dem er "klasse Tore aus kurzer oder langer Distanz" erzielte. Xavi klagt an, warum James "für Real Madrid und nicht für den FC Barcelona gespielt hat".

James Rodriguez mittlerweile in Griechenland

James absolvierte zwischen 2014 und 2020 insgesamt 125 Pflichtspiele für die Blancos, gewann unter anderem zweimal die Champions League und wurde zweimal spanischer Meister. Bei der WM 2014 avancierte James mit sechs Toren zum besten Torschützen, woraufhin Real 75 Millionen Euro investierte, um ihn von der AS Monaco loszueisen.