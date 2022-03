FC Barcelona : Xavi hadert mit Barça-Auftritt: "Nicht so in Form wie zuletzt"

Eine Serie von acht ungeschlagenen Pflichtspielen hatte der FC Barcelona vor dem Heimauftritt gegen Galatasaray in der Europa League hingelegt. Am Donnerstagabend reihte sich zwar eine weitere Partie ein, mit der Nullnummer gegen den türkischen Teilnehmer konnte allerdings niemand zufrieden sein.

"Wir waren nicht so in Form wie zuletzt und zäh, sehr zäh", wusste Xavi Hernandez im Nachgang zu konstatieren. "Aber es ist auch schwer, diesen Glanz der letzten vier, fünf Spiele aufrechtzuerhalten. Es gibt Tage, da spielst du nicht so flüssig und gut, das kann passieren. Wenn die Intensität nachlässt, gleicht sich alles aus, dann kann jeder mit dir mithalten."

