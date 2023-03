Nach Elfmeter-Diskussion: Xavis deutlicher Hinweis an Ansu Fati

Der FC Barcelona hat am Sonntag einen knappen 1:0-Sieg über den FC Valencia gefeiert. Mit seinem Platzverweis erschwerte Ronald Araujo (23) seinen Kollegen aber die Arbeit. Coach Xavi Hernandez (43) machte danach zumindest den Schiedsrichtern keinen Vorwurf für die Rote Karte.

Araujo wäre im Zweikampf mit Duro sicherlich etwas zurückhaltender vorgegangen, wenn sein Team nicht nur mit 1:0 geführt hätte. Ferran Torres (23) stand in der 55. Minute kurz davor, auf 2:0 zu erhöhen. Der Spanier vergab jedoch einen Strafstoß, indem er den Ball links unten gegen den Pfosten setzte.

Xavi stimmte dem Unparteiischen später zu, übte allerdings auch Kritik an Verteidiger Jules Kounde (24) , der Araujo durch seinen schlechten Kopfball erst in die missliche Lage gebracht hatte. "Schade, denn es war ein langer Ball, den wir nicht gut geklärt haben. Für mich ist es Rot."

"Der Rauswurf ist nachvollziehbar, er ist der letzte Mann", sagte Xavi nach der Begegnung. Araujo brachte Valencias Hugo Duro (23) in der 59. Minute zu Fall, was der Schiedsrichter als Notbremse bewertete.

Vor der Ausführung diskutierten die Spieler des FC Barcelona sekundenlang darum, wer denn überhaupt schießen dürfte. Ansu Fati (20) forderte sogar den Ball von Torres, wurde aber zurückgewiesen.

Xavi zeigte nach dem Match keinerlei Verständnis für diese Verwirrung. "Es gibt eine Reihenfolge bei den Elfmetern, die wir den Spielern mitteilen. Ferran stand ganz oben auf der Liste. Das Personal hat entschieden und die Spieler wissen das", sagte der Katalane.

Für Barça reichte es trotz des verschossenen Strafstoßes und des Platzverweises für den Sieg, der das Team näher an den Gewinn der Meisterschaft bringt. Der Tabellenführer hat in der Primera Division nach 24 Spieltagen neun Punkte Vorsprung auf Erzfeind Real Madrid. In knapp zwei Wochen kommt es obendrein zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte. Bei einem weiteren Erfolg könnte Xavi wohl bereits ein paar Champagnerflaschen kaltstellen.