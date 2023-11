Xavi Hernandez erhält Rückendeckung von Barça-Boss Laporta

Im Clasico gegen Real Madrid spielten die Katalanen eine gute erste Halbzeit, lagen früh nach einem Treffer von Ilkay Gündogan in Führung. In der zweiten Halbzeit bauten die Blaugrana allerdings kräftig ab. Die Quittung: Jude Bellingham drehte die Partie mit einem Doppelpack.

Es folgte ein glücklicher Arbeitssieg bei Real Sociedad, ehe man in der Champions League gegen Außenseiter Schachtar Donezk eine blamable 0:1-Pleite hinnehmen musste. Im folgenden Ligaspiel mühte sich Barça zu einem 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves.

Der amtierende Meister belegt nach 13 Partien den dritten Tabellenplatz der Primera Division, hat vier Zähler Rückstand auf Tabellenführer Girona. Laporta sieht Xavi und die Mannschaft im Soll. "Ich denke, es sieht gut aus", sagte der Anwalt.

Laporta weiter: "Wir sind mittendrin. Wir sind in der Champions League und in LaLiga gut aufgestelt. " Man stehe geschlossen hinter Xavi Hernandez und ziehe " an einem Strang". Wenn es einmal nicht so gut läuft, sei es wichtig, zusammenzuhalten: "Wir haben jetzt eine Phase, in der sich die Verletzten erholen können, bald werden Xavi alle Spieler zur Verfügung stehen". Die Katalanen mussten zuletzt unter anderem auf Mittelfeldregisseur Frenkie de Jong verzichten.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo