FC Barcelona : Xavi Hernandez erklärt seine Trainer-Philosophie

Xavi Hernandez lernte beim FC Barcelona unter Toptrainern wie Louis van Gaal oder Pep Guardiola. Kein Wunder, dass sich der Welt- und Europameister in seiner Philosophie als Coach an seinen ehemaligen Vorgesetzten orientiert.

Seine Mannschaft müsse möglichst viel Spielzeit in der gegnerischen Hälfte verbringen, hoch pressen und sich selbst schnell aus Pressing-Situationen des Gegners befreien und angreifen.

"Meine Mannschaft muss den Ball haben", stellte Xavi beim Youtube-Kanal The Coach's Voice klar. "Wenn Sie den Ball nicht hat, dann leide ich." Das sei bereits als Fußballer so gewesen, für ihn als Trainer gelte dieses Mantra umso mehr.

Xavi seit 2019 Trainer in Katar

Xavi gewann mit Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft alles, was es zu gewinnen gibt. 2015 verließ er die Katalanen nach seinem vierten Titel in der Königsklasse in Richtung Qatar. Dort ließ er seine Karriere ausklingen und trainiert seit 2019 Al Sadd.