FC Barcelona : Xavi Hernandez lässt Gavi hochleben: "Spielt schon wie ein 30-Jähriger"

"Er ist ein Junge mit so viel Talent", beginnt Xavi Hernandez in der AS seine Lobeshymne auf Gavi. "Was mich am meisten überrascht, ist, dass er erst 17 Jahre alt ist und schon wie ein 30-Jähriger auftritt. Er zeigt bereits im Alter von 17 Jahren, dass er auf höchstem Niveau spielen kann."

Gavi wurde erst in diesem Sommer von der U19 in das Profiteam des FC Barcelona befördert und kommt in der laufenden Saison auf neun Pflichtspiele. Durch sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft während des Final Four der Nations League avancierte Gavi außerdem zum jüngsten Spieler der Furia Roja aller Zeiten.