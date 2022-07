FC Barcelona Xavi lehnt Nico-Abgang ab – so plant der Barça-Trainer mit dem Youngster

Nico Gonzalez soll mit einem Leihgeschäft liebäugeln, da er beim FC Barcelona in der kommenden Saison nur geringe Chancen auf regelmäßige Startelfeinsätze sieht. Xavi Hernandez will den Youngster jedoch nicht abgeben, der Barça-Trainer hat einen Plan für Nico.

Im Hype um Gavi (17) ging die rasante Entwicklung von Nico Gonzalez (20) beim FC Barcelona in der vergangenen Saison beinahe unter. Der Sohn von Deportivo-La-Coruna-Legende Fran schaffte es nach seiner Beförderung in die erste Mannschaft auf Anhieb auf 27 Partien in LaLiga und sieben internationale Einsätze (4x Champions League, 3x Europa League).

Xavi Hernandez soll dem 20-Jährigen bei einem Treffen mitgeteilt haben, dass er großes Vertrauen in ihn habe. Nico werde in der kommenden Saison auf genügend Spielzeit kommen, so das Versprechen des Trainers. Xavi sieht in Nico das Potenzial, Busquets langfristig als Defensivstratege auf der 6er-Position zu beerben.