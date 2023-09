Xavi lobt Barça-Comeback: "Normalerweise hat Barça diese Spiele nicht gewonnen"

Diese Remontada machte auch den Xavi stolz, der seine Mannschaft, nachdem Spiel für ihre Mentalität lobt: "Es war ein brutales Comeback, normalerweise hat Barça diese Spiele nicht gewonnen", so der spanische Coach.

Robert Lewandowski (35) erzielte in der 81. Minute den Anschlusstreffer und keine vier Zeigerumdrehungen später glich der Pole für die Katalanen aus. In der 89. Minute machte dann Leih-Neuzugang João Cancelo mit seinem zweiten Saisontreffer das Comeback perfekt.

Als Celta Vigo in der 76. Minute das 2:0 im Olípic Lluís Comanys – dem neuen Heimspielort Barças, da das Camp Nou umgebaut wird – erzielte schien es als würde Barça patzen, jedoch zeigte die Mannschaft von Xavi eine beeindruckende Reaktion.

Trotz der Freude über den Sieg, fand Xavi auch Kritikpunkte. Vor allem die Ordnung und die Ballbesitzphasen gefielen dem Spanier nicht: "Es ist kein Tag, an dem man die Seele baumeln lassen sollte. Wir sind chaotisch geworden und die Zirkulation war nicht mehr so ​​gut wie in den letzten paar Spielen.

Xavis Umstellungen führen zum Comeback

Doch auch der Coach selbst hat großen Anteil am Comeback seines Teams, er stellte mit zunehmender Spieldauer das System um und spielte in der Defensive aufgrund des Zwei-Tore-Rückstands nur noch mit zwei Verteidigern: "Wir hatten eine Drei-Mann-Verteidigung und am Ende hatten wir sogar eine Zwei-Mann-Verteidigung, da Balde vorne spielte. Wir mussten Risiken eingehen und es lief sehr gut für uns."

Das Comeback wurde allerdings von der Verletzung von Frenkie de Jong überschattet, der Niederländer wird mit einer Verletzung des distalen tibioperonealen Syndesmose im rechten Knöchel bis zu sieben Wochen fehlen und fällt damit aller Voraussicht auch im Clásico gegen Real Madrid aus.

Verwendete Quellen

sport.es