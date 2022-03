FC Barcelona : Xavi nach Clasico: "Die Barça-Spieler wurden infrage gestellt"

Kurzzeitig rosarot ist die Welt des FC Barcelona nach dem beeindruckenden 4:0 im Clasico gegen Real Madrid. Xavi Hernandez denkt an seine Spieler, die in den letzten Monaten verschmäht worden waren.

Seit der Amtsübernahme von Xavi Hernandez im November vergangenen Jahres hat der FC Barcelona viele Schritte nach vorne gemacht. Der 42-Jährige hat es geschafft, seinem Herzensklub wieder eine Identität zu verpassen. Nach der überragenden Vorstellung im Clasico gegen Real Madrid erinnert sich Xavi aber auch an die Zeiten, in denen es nicht so gut lief.

"Es kostet viel, im Bernabeu 0:4 zu gewinnen und wir müssen es genießen", sagte er auf der einen Seite gegenüber dem vereinseigenen Kanal. "Ich bin sehr glücklich, besonders für die Spieler, die infrage gestellt wurden."

