FC Barcelona : Xavi lobt: "Ousmane Dembele hat heute den Unterschied gemacht"

Als es mit 0:1 in die Kabine ging, packte Xaxi seine Spieler noch einmal an der Ehre. "Wir mussten uns alle steigern. Ich hätte etliche taktische Dinge verändern können, aber es ging vor allem um Vertrauen", blickt der 41-Jährige zurück. Seine Truppe sollte im zweiten Abschnitt außerdem größeren Einsatz an den Tag legen. Was sie dann auch tat.