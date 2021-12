FC Barcelona : Xavi nach Sevilla-Remis: "Mir wird das Schlafen schwerfallen"

Mit einem ordentlichen Auftritt hat sich der FC Barcelona in die kurze Winterpause verabschiedet. Der in diesem Jahr arg gebeutelte Klub hat beim 1:1 gegen den FC Sevilla unter Beweis gestellt, den spanischen Topteams inzwischen wieder Paroli bieten zu können. Xavi Hernandez freut das, zumindest in gewisser Hinsicht.

"Das Ergebnis ist bitter, die Mannschaft hat ein gutes Bild abgegeben, das Spiel war gut", konstatierte der Barça-Coach auf der einen Seite. Die letzten 25 Minuten waren die Katalanen nach dem Platzverweise von Jules Kounde sogar in der Überzahl. Seine Mannschaft hätte in dieser Phase mit mehr Geduld auftreten müssen, bemängelt Xavi, "aber wir sind auf einem guten Weg, das ist das Positive."