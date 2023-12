Xavi nach Sieg gegen Atletico euphorisch: "Bestes Spiel der Saison"

"Es war unser bestes Spiel der Saison", resümierte Xavi Hernandez Barças 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Atletico Madrid. "In Sachen Aggressivität, Zweikämpfe, Pressing und Ballzirkulation haben sich die Spieler sehr gut verstanden. Gündogan, Pedri und de Jong hatten schon sehr lange nicht mehr zusammengespielt", führte der Spanier aus.

Kollektive Teamleistung

Auch die Offensivakteure hätten ihren Beitrag zum Sieg geleistet. "Lewandowski hat gut für die Mannschaft gearbeitet und die Flügelspieler haben uns sehr geholfen", so der 43-Jährige, der die kollektive Mannschaftsleistung als Schlüssel zum Sieg ausfindig machte. "Hoffentlich finden wir die nötige Konstanz, um diese Leistung dauerhaft abzurufen", ergänzte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Effektivität lässt zu wünschen übrig

Einziger Kritikpunkt von Xavi an der Leistung seiner Spieler war die mangelnde Effektivität vor dem Tor: "Das hat nicht gepasst. Wir hätten höher gewinnen müssen und hätten am Ende fast noch unentschieden gespielt, aber so ist der Fußball", erklärte der Weltmeister von 2010.

Joao Felix war gegen Atletico einer der besten Spieler auf dem Feld - Foto: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock.com

Lob für Felix

Für Siegtorschütze Joao Felix (24), der ausgerechnet gegen seinen etatmäßigen Arbeitgeber getroffen hat und den Treffer ausgiebig bejubelte, hatte der Trainer auch noch einige Worte übrig: "Ich habe den Torjubel nicht gesehen, aber er hat das Bedürfnis sich zu beweisen und deshalb hat er so reagiert. Wenn du unter Strom bist, reagierst du so, das ist normal."

Felix habe erneut den Unterschied ausgemacht und tue der Mannschaft gut, wenn er motiviert sei, so Xavi weiter. Auch das gute Verständnis mit Joao Cancelo (29) hob der Coach positiv hervor.

Update zu Iñigo Martinez und ter Stegen

Iñigo Martinez (32) musste hingegen kurzfristig verletzungsbedingt passen, eine schlimmere Blessur soll aber nicht vorliegen. Auch Marc-Andre ter Stegen (31) fällt mit Rückenproblemen weiter aus.

"Ter Stegen hat weiterhin Beschwerden. Wir werden sehen, wie diese Woche verläuft. Wenn es was zu kommunizieren gibt, werden wir es tun", versicherte Xavi und lobte bei der Gelegenheit auch Ersatzkeeper Iñaki Peña (24) für dessen überragende Leistung. "Er ist ein großes Vorbild. Wenn du gut trainierst, dann spielst du auch gut", sagte der 43-Jährige und ergänzte, dass Peña die Mannschaft mit zwei überragenden Paraden gerettet habe.

