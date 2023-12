FC Barcelona: Alejandro Balde ist der Leidtragende von Xavis Anpassungen

Nur einmal stand Eigengewächs Alejandro Balde in den vergangenen fünf Pflichtspielen in der Startelf. Der 20-Jährige hatte in der vergangenen Saison Klub-Ikone Jordi Alba (34), an dem links hinten über ein Jahrzehnt lang kein Vorbeikommen war, den Rang abgelaufen.

Balde aktuell nur Ersatzspieler

Jetzt ist Balde, der erst im September seinen Vertrag beim FC Barcelona langfristig bis 2028 samt Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro verlängert hatte, erstmal selber außen vor. Xavi bevorzugte es stattdessen den variablen Rechtsverteidiger Joao Cancelo (29) auf der linken Seite aufzubieten und bekleidete die rechte Abwehrseite zunächst mit Jules Kounde (25) und anschließend mit Ronald Araujo (24).

Die Personalrochade hat dabei durchaus gefruchtet. Zuletzt gelangen dem amtierenden spanischen Meister wieder zwei wichtige Siege gegen den FC Porto (2:1) und Atletico Madrid (1:0). Am Wochenende wartet das Spitzenspiel gegen Girona.

Alejandro Balde - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Xavi baut weiter auf den Linksverteidiger

Dem jungen Alejandro Balde droht auch gegen Girona die Ersatzbank. Ein Grund zur Panik ist das jedoch noch nicht. Xavi hat weiterhin großes Vertrauen in die Fähigkeiten des Linksverteidigers, die früher oder später wieder gebraucht werden.

Außerdem hat Balde durch seinen Status als Eigengewächs einen besonderen Stellenwert und in seinem jungen Alter wird ihm das eine oder andere Formloch nach dem kometenhaften Aufstieg gestattet. Hinzu kommt, dass sowohl Ronald Araujo als auch Jules Kounde die Rolle des Rechtsverteidigers nur zähneknirschend ausfüllen, da sich beide auf ihrer angestammten Innenverteidiger-Position wohler fühlen.

Die derzeitigen Ergebnisse geben Xavi zwar recht, eine langfristige Lösung dürfte das aber wohl eher nicht sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der ehemalige Bayern-Spieler Joao Cancelo wieder auf die rechte Abwehrseite rückt und die linke derweil für Balde, der mit seiner Geschwindigkeit und Dynamik eine Komponente in die Mannschaft bringt, die so kein Abwehrspieler vorweisen kann, wieder frei wird.

Verwendete Quellen

sport.es