FC Barcelona : Xavi: "Ousmane Dembele ist glücklich, aber ob er verlängert…"

Xavi erklärte kurz nach seinem Amtsantritt, dass er Dembele als Eckpfeiler für die Zukunft sieht und hofft, dass der Flügelstürmer seinen 2022 auslaufenden Vertrag verlängert. Der neue Barça-Coach lobte Dembele über den grünen Klee, erklärte dieser könne der beste Spieler der Welt auf seiner Position sein, wenn er willig und fit sei.

Was der Franzose draufhat, deutete er beim torlosen Unentschieden gegen Benfica Lissabon unlängst in der Champions League an. Nach seiner Einwechslung machte Dembele mächtig Tempo, war stets ein Gefahrenherd. Vor dem Ligaspiel gegen Villarreal (Samstag, 21:00 Uhr) gab Xavi Auskunft über die Situation des Rechtsaußen.