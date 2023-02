Xavi: "Pedri hat das gleiche Talent wie Andres Iniesta"

Der FC Barcelona gewann am Mittwochabend sein Auswärtsspiel bei Betis Sevilla. Einmal mehr in der Startelf stand Pedri. Xavi Hernandez (43) schwärmt von dem Mittelfeldspieler, vergleicht ihn sogar mit Andres Iniesta.

"Er hat das Talent wie Andres, dem größten Talent, das ich im spanischen Fußball je gesehen habe. Pedri ist ihm ähnlich", lobte der Barça-Trainer nach dem 2:1-Erfolg in Andalusien. Iniesta habe Pedri zwar noch viel voraus, so Xavi weiter: "Aber Pedri ist ein Spieler, von denen es nur wenige gibt".

Barça-Coach lobt auch Torschütze Raphinha

Pedri agiere "auf einem sehr hohen Niveau", so Xavi weiter. Lob verteilte der 43-Jährige auch an Raphinha, von dem er von dem Anpfiff noch gefordert hatte, mehr Einfluss zu nehmen: "Er war entscheidend. Er kann den Unterschied ausmachen."

Raphinha agierte in der ersten Halbzeit gegen Betis zwar häufig glücklos, brachte den Tabellenführer aber letztendlich nach Vorlage von Alejandro Balde in der 65. Spielminute in Führung. Robert Lewandowski erhöhte in der 80. Minute nach Ecke von Raphinha und Kopfballverlängerung von Ronald Araujo auf 2:0. Betis konnte nur noch verkürzen (85. Spielminute, Eigentor Jules Kounde).