Xavi-Rausschmiss? Barça soll schon Wunschnachfolger haben

Nach den Niederlagen gegen Girona in der spanischen Meisterschaft sowie bei Royal Antwerpen in der Champions League liegt beim FC Barcelona vieles im Argen. Derjenige, der als Erstes in der Kritik steht, ist meist der Trainer – in dem Fall Xavi Hernandez.

Die Entwicklung der letzten Monate kann von den Verantwortlichen freilich nicht positiv betrachtet werden; nur vier Siege aus den vergangenen neun Pflichtspielen (1 Remis, 4 Niederlagen) sind alles andere als Barça-like. Das spanische Portal todofichajes.com bringt nun erste potenzielle Xavi-Nachfolger ins Gespräch.

Garcia Pimienta und Sergio Conceicao bei Barça gehandelt

Der Wunschkandidat von Präsident Joan Laporta sei Garcia Pimienta, der bei UD Las Palmas hervorragende Arbeit leistet und den er aufgrund seiner langen Barça-Vergangenheit bestens kennt. Sportdirektor Deco soll da jedoch andere Vorstellungen haben.

Xavi Hernandez trainiert Barça seit November 2021 - Foto: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock.com

Der Sportdirektor präferiert eine Lösung mit Sergio Conceicao, den er wiederum aus seiner Zeit beim FC Porto bestens kennt. Dort leistet der Portugiese seit Jahren konstant starke Arbeit, sein Vertrag soll zum Saisonende auslaufen. Ein Faktor, der für das angeschlagene Barça nicht unerheblich ist. Zu Pimienta und Conceicao sind angeblich bereits Kontakte geknüpft worden.

Xavi fühlt sich bei Barça allein gelassen

Xavi scheint die aktuelle Situation sehr nahe zu gehen. Laut der AS fühlt sich der Übungsleiter ziemlich allein gelassen und glaubt, dass es sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vereins Leute gibt, die ihn bei der geringsten Gelegenheit angreifen.

Zuvor war berichtet worden, dass die Beziehung zwischen Xavi und Deco in die Brüche gegangen sei. Der Grund dafür soll sein, dass der Planer Xavis Äußerungen zu den Kaderveränderungen für das Spiel gegen Royal Antwerpen zurückgewiesen hat.

Nach aktuellem Stand ist zumindest eine sofortige Trennung nicht sehr wahrscheinlich, außer die Ergebnisse sowie die sportlichen Vorträge in den nächsten Wochen erfahren keine erkennbare Besserung. Laut der Zeitung Sport steht Laporta hinter Xavi, dem kein Ultimatum oder Ähnliches gestellt wird.

