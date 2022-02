Adama Traore begeistert : Xavi schwärmt von Neuzugang: "Er macht den Unterschied"

Adama Traore feierte beim FC Barcelona nach seinem Wintertransfer einen Traumeinstand. In den ersten zwei Ligaspielen gelangen ihm auf Anhieb zwei Torbeteiligungen. Sein Coach weiß genau, welche große Bereicherung der Flügelspieler ist.

Vor dem heutigen Duell in der Europa League mit dem SSC Neapel rühmte Xavi Hernandez die Qualitäten Traores. "Er gibt uns viel. Er ist ein reifer Spieler", so der 42-Jährige. Dann wurde der Trainer noch etwas detaillierter in seiner Ausführung: "Er zieht Spieler von ihrem Platz ab, um den Ball auf den anderen Flügel zu bringen. Er zieht Leute ins Eins-gegen-Eins und versteht das gut."

In der Offensive verschafft das Muskelpaket seinem Team deutliche Vorteile, wie Xavi festhält. "Er ist in der Lage, den Unterschied zu machen. Er ist eins-gegen-eins sehr stark. Er macht den Unterschied in den Spielen und ich freue mich sehr für ihn."