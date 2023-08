Xavi setzt voll auf Lamine Yamal - Startelf-Debüt für Barça?

Xavi gilt als Trainer, der sich nicht zurechtweisen lässt. Der Barça-Coach schaut nicht auf den Ausweis. Er schaut auf Talent, Arbeit und darauf, was seiner Ansicht nach das Beste für die Mannschaft ist.

Auch beim Liga-Start in Getafe hinterließ Yamal einen bleibenden Eindruck und belebte nach seiner Einwechslung das Spiel. Xavi wechselte den 16-Jährigen vor Ansu Fati (20) und Ferran Torres (23), der gar nicht eingesetzt wurde, ein. Ein klares Zeichen dafür, dass Yamal in Xavis Planungen eine große Rolle spielt und bereits Ansprüche auf wöchentliche Spielzeiten bei den Profis anmelden darf.

Bereits im letzten Testspiel gegen Tottenham hatte Lamine Yamal maßgeblichen Anteil daran, dass der FC Barcelona in der Schlussphase aus einem 1:2-Rückstand noch ein 4:2-Sieg erzielen konnte. Yamal war an der Entstehung von drei Toren beteiligt.

Neymar durfte nicht zurückkehren

Das musste vor kurzem auch Superstar Neymar (31) auf die harte Tour lernen. Der Brasilianer wollte zum FC Barcelona zurückkehren. Während die Führungsetage der Katalanen eine Rückkehr in Form eines Leihgeschäfts durchaus begrüßte, lehnte Xavi vehement ab.

Er wollte seinen ehemaligen Mitspieler wohl aus Angst, dass dieser die Harmonie und das Gleichgewicht in Barças Mannschaft stören würde, nicht im Kader haben. Neymar entschied sich stattdessen für einen Wechsel zu Al Hilal nach Saudi-Arabien, ohne einen einjährigen Zwischenstopp in Form einer Leihe in Barcelona einzulegen.

Auf Yamal hält der 43-Jährige hingegen große Stücke. Die ersten Aktionen im Liga-Start waren sehr sehenswert. Yamal spielte einen Pass in die Tiefe auf Pedri und kurz darauf einen schönen Pass auf Ansu Fati, der David Soria nicht überwinden konnte. Er belebte das Angriffsspiel auf der linken Flanke und war sehr mutig. Der Abwehr von Getafe bereitete er viele Probleme, er war aber auch bei einigen seiner Aktionen überhastet.

Yamal erneut mit Chance auf viel Spielzeit im nächsten Spiel

Es ist jedoch gut möglich, dass der Juniorennationalspieler im nächsten Spiel gegen Cadiz (Sonntag, 19:30 Uhr) wieder die Chance bekommt sich zu zeigen. Aufgrund der Roten Karte von Raphinha (26, zwei Spiele Sperre) könnte der Rohdiamant sogar um einen Platz in der Startelf kämpfen.

