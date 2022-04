Primera Division : Xavi sicher: Ronald Araujo trifft mit Barça-Verbleib richtige Wahl

In den letzten Tagen erzielten der FC Barcelona und Ronald Araujo große Fortschritte in Sachen Vertragsverlängerung. Xavi Hernandez lobt den Innenverteidiger nochmals ausdrücklich für seine vorzügliche Entwicklung, die er in den letzten Monaten genommen hat.

"Für uns ist es eine Garantie, dass wir auf ihn zählen können. Barça hat einen Innenverteidiger für zehn Jahre oder mehr", stellte Trainer Xavi während der Pressekonferenz vor dem Viertelfinalhinspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21 Uhr) fest.

