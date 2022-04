FC Barcelona : Xavi sicher: Sergio Busquets (33) kann noch "lange spielen"

Sergio Busquets von "grundlegender Bedeutung"

An einen Abschied des Routiniers will der 42-Jährige nicht denken: "Für die Art und Weise, wie wir spielen wollen, ist Busquets von grundlegender Bedeutung. An dem Tag, an dem er nicht mehr hier ist, müssen wir uns einen Plan ausdenken, aber das ist noch nicht der Fall."

Positionsflexibilität erwartet der Chefcoach vom 33-Jährigen nicht: "Busquets hat eine genaue Position und es ist nicht notwendig, dass er vielseitig ist." Auf anderen Positionen sieht das anders aus. Spieler wie Ronald Araujo (Innenverteidiger, Rechtsverteidiger) oder Sergino Dest (Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Flügelstürmer) seien mit ihrer Vielseitigkeit sehr wichtig.