FC Barcelona Xavi stellt klar: Situation von Sergino Dest unverändert

Sergino Dest (21) bangt weiterhin um seine Zukunft beim FC Barcelona. Der Spieler würde sehr gerne bleiben, der Verein ihn am liebsten verkaufen. Xavi Hernandez (42) gab vor dem schweren Auswärtsspiel bei Real Sociedad eine Wasserstandsmeldung ab.

"Wir wollen Azpilicueta unter Vertrag nehmen", räumte Xavi auf der Pressekonferenz vor der Partie am Sonntag ein. "Wir werden sehen, was wir tun. Sergino Dest? Er kennt die Situation." Einen weiteren Kommentar vermied der Katalane in dieser Angelegenheit, weil es offenbar keine Updates zu vermelden gab.

Xavi hat seinem Schützling bereits zum Liga-Auftakt signalisiert, dass er in diesem Jahr einen schweren Stand in der Mannschaft haben wird. Der Barça-Coach nominierte den Rechtsverteidiger nicht für den Kader gegen Rayo Vallecano (0:0).