Xavi sorgt im Poker um Joshua Kimmich für Eklat: "Lewandowski wollte kommen"

Der FC Barcelona treibt die Suche nach einem qualitativ hochwertigen Nachfolger für Sergio Busquets voran, und das in der Not auch öffentlich. Xavi Hernandez enthüllt ein Gespräch mit Joshua Kimmich und stellt einen Vergleich mit Robert Lewandowski her. Beim FC Bayern kommt das gar nicht gut an.

Joshua Kimmich ist eine der Optionen, mit der sich der FC Barcelona auf seiner andauernden Sechsersuche befasst. In den nächsten Wochen soll ein Kicker mit den ähnlichen Attributen eines Sergio Busquets geholt werden, der Barça Ende des Monats offiziell verlassen wird. "Es gibt immer Namen wie Zubimendi, Kimmich, Amrabat. Es gibt eine Menge Medien, das ist normal. Wir müssen versuchen zu entscheiden, was das Beste für Barça ist", sagt Trainer Xavi Hernandez bei Jijantes FC vom Barça-nahen Blogger Gerard Romero. So weit, so gut. Das war es aber noch lange nicht. Auf nochmalige Nachfrage zu Kimmich wird Xavi ziemlich konkret. Während der Weltmeisterschaft habe er mit dem Mittelfeldstar des FC Bayern gesprochen. Bei einer Veranstaltung habe der Münchner Profi zu ihm gesagt, "dass er ein Fan von mir ist". Dem nicht genug, tätigt Xavi eine weitere Aussage, die dem deutschen Rekordmeister überhaupt nicht schmecken wird.

