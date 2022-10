Xavi-Trübsal nach Niederlage im Clasico: "Es läuft einfach nichts"

Der FC Barcelona ist nach dem 1:3 im Clasico gegen Real Madrid die Tabellenführung im spanischen Topfußball los. Zudem droht den Azulgrana einmal mehr das Aus in der Champions League. Xavi Hernandez verschafft seiner Enttäuschung Luft.

Die sportliche Verstimmung des FC Barcelona lässt sich nur schwer in Worte fassen. Xavi Hernandez war nach der Niederlage im Clasico gegen Real Madrid darum bemüht, die jüngsten Geschehnisse zu verpacken. Was ihm sichtlich schwer fiel.

"Das Gefühl ist sehr schlecht. Wir befinden uns in einer Dynamik, in der nichts nach unserer Vorstellung läuft", sagte ein enttäuschter Xavi nach dem Clasico, "aber wir müssen stark sein und weiterarbeiten. Ich kenne keinen anderen Weg, um Erfolg zu haben."

"Große Pech war die Champions League"

Xavi trauert dabei nicht mal so sehr den verloren Punkten in der Meisterschaft nach. Das waren ja nur drei, erörterte der Barça-Trainer: "Das große Pech war der Mittwoch in der Champions League. Aber es war trotzdem eine sehr gute Gelegenheit, Tabellenführer zu bleiben. Wir gehen mit leeren Händen, wir hatten sie mehrmals im Kasten."