Xavi stellt klare Forderung an Ousmane Dembele

"Er hat so viel Potenzial und wir sind glücklich darüber, wie professionell er seit unserer Ankunft war", lobte Xavi seinen Schützling im Gespräch mit der SPORT, bevor er ihn in die Pflicht nahm. "Er macht in vielen Spielen den Unterschied, aber er muss an sich glauben und viel mehr tun. Weil er es kann."

Xavi hatte den FC Barcelona im November des letzten Jahres übernommen. Auf Anhieb gelang es ihm, den zuvor wankelmütigen Dembele ins Team zu integrieren. Dieser war gerade erst nach seiner schwerwiegenden Knieverletzung in den Spielbetrieb zurückgekehrt.

Unter seinem neuen Trainer stieg der Rechtsaußen in der Rückrunde der Saison 2021/22 zum besten Vorlagengeber (13 Assists) Europas auf. Die Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit steigern die Erwartungshaltung. Xavi will beispielsweise mehr Big Plays von Demebele sehen. "Er muss es jeden Tag tun, weil er es kann und in jedem Spiel sollte er uns mehr geben. Er macht den Unterschied und hat das gezeigt", so der ehemalige Mittelfeldvirtuose.