FC Barcelona : Xavi über Dembele-Gespräche: "Ich kann das nicht beeinflussen"

Passend zur Winterperiode beherrschen beim FC Barcelona mehrere Personalfragen das Tagesgeschäft. Der Coach der Katalanen nahm sich deshalb am Rande des Pokalduells gegen Drittligist Linares Deportivo (2:1) die Zeit, um über Transferangelegenheiten zu sprechen.

In Bezug auf die verzwickte Verhandlungssituation bei Ousmane Dembele zeigte sich Xavi Hernandez auf der Pressekonferenz nach wie vor gelassen: "Ich bin ruhig und warte auf Neuigkeiten – ich kann das nicht beeinflussen."

Der FC Barcelona hat sich in diesem Winter schon mit Ferran Torres verstärkt. In den Medien wird der Verein außerdem regelmäßig mit Alvaro Morata und Erling Haaland in Verbindung gebracht. Zu diesen Namen konnte Xavi ebenfalls kein Update geben. "Es ist besser, über die Spieler zu sprechen, die wir haben. Morata und Haaland sind großartige Spieler, aber sie sind keine Spieler von Barça."