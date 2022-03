FC Barcelona : Xavi über genialen Pedri: "Kann noch viel mehr"

Pedri hatte am Donnerstag einmal mehr unter Beweis gestellt, warum ihm die Experten eine ganz große Zukunft prophezeien. Vor dem zwischenzeitlichen 1:1 im Achtelfinalrückspiel in der Europa League bei Galatasaray ließ er ganz cool zwei Gegenspieler ins Leere grätschen, um dann unbekümmert abzuschließen.

Für Pedri war es das zweite Tor in einem internationalen Wettbewerb, 2020/21 hatte der Senkrechtstarter in der Champions League getroffen. Der Youngster ist also schon mal perfekt auf den am Sonntag (21 Uhr) stattfindenden Clasico gegen Real Madrid eingestimmt.

Bei all dem Lob weist der 19-Jährige aber daraufhin, was es für das kommende Prestigeduell zu verbessern gilt: "Wir verlieren immer noch zu viele Bälle, das tut mir weh. Wir müssen verantwortungsvoller mit dem Ball umgehen."