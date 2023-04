Xavi überrascht nach Clasico-Blamage: "Habe schon schlimmere Abende erlebt"

Real Madrid brüskiert den FC Barcelona, siegt im Clasico mit 4:0. Xavi Hernandez schärft im Nachgang die Sinne und verweist darauf, die Favoritenrolle so oder so nie bei seinem Team gesehen zu haben.

Xavi Hernandez will die blamable Niederlage, und das ausgerechnet im Clasico gegen Real Madrid, so schnell wie möglich vergessen. Trotz der hohen Pleite will der Trainer des FC Barcelona keinen schlechten Auftritt seiner Mannschaft gesehen haben.

"Ich habe schon schlimmere Abende erlebt, an denen die Mannschaft nicht gut gespielt hat, an denen wir nicht konkurrenzfähig waren", sagte Xavi im Anschluss an die Partie. "Wir müssen uns daran erinnern, woher wir kommen. Wenn man in Spanien einen Titel gewinnen will, muss man ein großes Real Madrid schlagen. Ich habe es schon gesagt, für mich waren sie die Favoriten, weil sie nicht vergeben."

Das einzig verbliebene Ziel ist nun der Gewinn der Meisterschaft. Und da befinden sich die Blaugrana auf einem sehr guten Weg. Bei noch elf ausstehenden Spielen liegt der Vorsprung auf Real bei zwölf Punkten. Niemand glaubt wirklich ernsthaft daran, dass sich Barça das noch nehmen lässt.