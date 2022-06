FC Barcelona Xavi verabschiedet Freund und Vorbild Dani Alves – Wechsel nach Mallorca?

Dani Alves könnte bald gegen Barça auflaufen

Dani Alves will seine Karriere nach dem Aus bei Barça fortsetzen. Mindestens bis zur Winter-Weltmeisterschaft in Katar. Bis zur WM könnte sich der Südamerikaner weiterhin in der Primera Division fit halten und auf höchstem Niveau konkurrieren.

Nach Informationen der Zeitung Última Hora hat Alves' Berater die Verantwortlichen von RCD Mallorca kontaktiert, um eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Beim Tabellen-16. der Spielzeit 2021/2022 stehen in Pablo Maffeo und Gio González zwar bereits zwei Rechtsverteidiger unter Vertrag. Dani Alves könnte aber auch im defensiven Mittelfeld auflaufen. Dort lag zwischen 2019 und 2021 beim FC Sao Paulo bereits häufig sein Aufgabengebiet.