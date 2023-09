Xavi verneigt sich vor Ferran Torres: "Niemand hat an ihn geglaubt"

Ferran Torres stand beim 5:0 des FC Barcelona gegen Betis Sevilla erstmals in dieser Saison in der Startelf. Der 23-Jährige hatte sich dieses Mandat aufgrund seiner überzeugenden Einsätze als Einwechselspieler verdient – und rechtfertigte es mit einem weiteren Treffer.

Ferran Torres bei Barça wieder im Fokus

Torres rückt nun wieder in den Vordergrund. In seinen ersten drei Einsätzen, in denen er jeweils eingewechselt wurde, erzielte der Flügelstürmer bereits zwei Tore. Der Abgang von Ousmane Dembele hat zudem dazu beigetragen, dass sich Torres noch mehr in die Pflicht nehmen muss.

Xavi hat zudem vernommen, dass sich Torres trotz seiner durchwachsenen Darbietungen nie hängen ließ. Am diesem Dienstag (21 Uhr) geht es am 1. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League gegen Royal Antwerpen. Torres dürfte dann wieder in der Startelf stehen.