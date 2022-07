Primera Division Xavi will Lionel Messi zurück bei Barça – Joan Laporta stößt Tür weit auf

Das war zu erwarten: Nachdem herausgekommen war, dass der Vertrag von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain nur noch ein Jahr Gültigkeit besitzt, ist man innerhalb der Branche fest davon ausgegangen, dass ich in Windeseile Gerüchte über eine Rückkehr zum FC Barcelona ergeben werden. Vereinspräsident Joan Laporta befeuert diese zusätzlich.

Xavi Hernandez will Lionel Messi zum FC Barcelona zurückholen. Laut einem Bericht der Sport hat der Trainer den Vereinspräsidenten Joan Laporta darum gebeten, eine Rückholaktion des Superstars zur Saison 2023/24 zu prüfen.

Und genau der Präsident ist es nun, der Gerüchte über eine Rückkehr öffentlichkeitswirksam kommentiert. In einem Interview mit ESPN öffnet Laporta Messi die Tür für eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

"Ich hoffe, dass das Kapitel Messi noch nicht abgeschlossen ist. Ich denke, es liegt in unserer Verantwortung zu versuchen, einen Moment zu finden, um dieses Kapitel, das immer noch offen ist und sich nicht geschlossen hat, wieder in Ordnung zu bringen", sagt Laporta, "damit es sich so entwickelt, wie es hätte sein sollen, und dass es ein schöneres Ende hat."

Gedanken in diese Richtung sind überhaupt möglich, weil vor Kurzem bekanntgeworden war, dass Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain nach dieser Saison offiziell ausläuft. Bisher war davon ausgegangen worden, dass der französische Abonnementmeister eine Option für Verlängerung um eine Saison besitzt.