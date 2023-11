Xavi stinksauer: "Eines der schlechtesten Barça-Spiele der letzten zwei Jahre"

Als Xavi Hernandez (43) den FC Barcelona im November 2021 übernommen hatte, herrschte blankes Chaos im Verein. Langsam aber sicher gelang es der Klub-Legende den Verein wieder in Schwung zu bringen. Doch der 43-Jährige will zukünftig nicht nur national, sondern auch international mit den Katalanen wieder voll mitmischen. Nach ersten Erfolgen gab es allerdings jüngst einen Rückschlag.

"In der zweiten Saison haben wir zwei Titel gewonnen und waren spielerisch gut. Jetzt müssen wir die Exzellenz erlangen", kündigte der Spanier kämpferisch an. Laut Xavi befinde sich der Verein in Bezug auf das Ziel, endlich auch wieder in Europa groß mitzuspielen, "auf der Hälfte des Weges".

Vor knapp zwei Jahren übernahm Vereinslegende Xavi Hernandez (43) das Traineramt des FC Barcelona und führte den Klub in der darauffolgenden Saison, seiner ersten vollständigen als Übungsleiter, zur ersten Meisterschaft seit vier Jahren. Auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Champions League Spiels gegen Shakhtar Donetsk ließ der 43-Jährige die vergangenen zwei Jahre Revue passieren und blickte in die Zukunft.

In der Königsklasse waren die Katalanen in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der Vorrunde ausgeschieden. Aktuell sieht es besser aus. Gegen Antwerpen, Porto und Schachtar Donezk gab es drei Siege, am gestrigen Dienstag aber patzte Barça. In Hamburg verlor man 0:1 gegen Donezk.

Xavi wütet nach Pleite gegen Schachtar Donezk

Xavi war stinksauer. "Wir sind wütend", schimpfte der Übungsleiter nach der Partie "Wir haben nicht verstanden, was das Spiel erfordert. Wir durften nicht versagen und haben versagt." Barça wollte mit einem Sieg den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug klarmachen, jetzt hat man nur noch drei Zähler Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz in Gruppe H.

"Wir haben taktisch eines der schlechtesten Spiele der letzten zwei Jahre gemacht", nahm der Welt- und Europameister kein Blatt vor den Mund. "Wir müssen unseren Stolz, unseren Charakter und unsere Selbstachtung wiederfinden."

Xavi moniert schwache Leistung gegen Real Sociedad

Bereits gegen Real Sociedad sah Barça nicht gut aus, gewann glücklich durch ein Last-Minute-Tor von Ronald Araujo. " Uns hat ein wenig Intensität gefehlt und wir müssen das Spiel besser kontrollieren, indem wir aggressiver pressen", bewertete Xavi das Gastspiel im Baskenland vor dem Duell mit Donezk.

Xavi hob allerdings gleichzeitig die gute Leistung der Basken hevor. Die erste Halbzeit sei nicht akzeptabel gewesen, allerdings habe das Team Moral bewiesen, fügte der Weltmeister von 2010 hinzu, der dieses Spiel als vermeintlichen "Wendepunkt der Saison" ausmachte.

Der Coach appellierte auch daran, dass man nicht jedes Mal mit einem Torfestival und einer fußballerischen Glanzleistung gewinnen kann, auch wenn man sich das beim FC Barcelona jedes Mal so wünscht. Gegen Schachtar Donezk passte allerdings weder die Leistung, noch das Ergebnis…

