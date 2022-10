Xavi: "Wir waren in München besser, heute war Bayern viel stärker"

Der FC Barcelona musste sich am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Bayern München geschlagen geben. Xavi Hernandez erkennt die Überlegenheit der Gäste an.

"Wir haben heute nicht Niveau ihr erreicht, sie waren besser", sagte der Barça-Trainer nach dem 0:3 im Camp Nou. "Wir waren in München besser, dieses Mal waren sie uns überlegen. Sie waren viel besser. Das ist unsere Realität."

Barcelona hatte bereits vor dem Anpfiff keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale, da Inter Mailand gegen Pilsen mit 4:0 gewonnen hatte. Der zweite Tabellenplatz war für den spanischen Rekord-Pokalsieger nicht mehr zu erreichen. "Dass wir schon vor dem Spiel ausgeschieden waren, hat uns getroffen", so Xavi Hernandez.

Zum zweiten Mal in Folge ist für den ruhmreichen FC Barcelona bereits in der Vorrunde Schluss. Alles hätte anders kommen können, hätte Barça gegen Inter Mailand und in der Allianz-Arena eine bessere Chancenverwertung an den Tag gelegt.