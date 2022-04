Xavi wird zu Barça-Flirt Robert Lewandowski befragt

Der FC Barcelona steckt mitten drin in der Vorbereitung für den Showdown in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21 Uhr). Vor dem Anpfiff sieht sich Xavi Hernandez aber noch mit den Gerüchten um das kolportierte Interesse an Robert Lewandowski konfrontiert.

Lewandowskis Profil, so hat es den Anschein, gefällt Xavi also ganz gut. Wieso auch nicht, schließlich ist der Weltfußballer ein Stürmer, den jeder Klub auf diesem Planeten gerne in den eigenen Reihen hätte. Gelingt Barça das Kunststück, den Superstar in diesem Sommer vom FC Bayern loszueisen?