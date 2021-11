FC Barcelona : Xavi-Wunschliste: Diese 4 Superstars soll Barça verpflichten

Xavi Hernandez hat seinen Trainerdienst beim FC Barcelona noch gar nicht angetreten, und schon dringen angebliche Listen an Spielern durch, die er gerne bei Barça haben würde.

Der FC Barcelona will noch in dieser Woche eine Delegation nach Katar entsenden, um dort mit dem Al-Sadd SC über die Modalitäten eines Wechsels von Xavi Hernandez zu verhandeln. Der Iberer soll auch schon erste Forderungen an seine neuen Vorgesetzten gestellt haben.

Im Bilde darüber will das katalanische El Nacional sein, das behauptet, Xavi wünscht sich die Verpflichtung der folgenden vier Superstars. Darunter zählt unter anderem der ablösefreie Transfer von Paul Pogba (28), der sich bereits darüber im Klaren sein soll, Manchester United zu verlassen.